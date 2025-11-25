‘नया भारत न डरता है, न झुकता है’ – कुरुक्षेत्र से PM मोदी का आतंकियों को खुला चैलेंज!

प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा दौरे पर (Photo-ANI)
PM Modi Haryana Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर जी को याद करते हुए कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है, यह ‘अहिंसा परमो धर्मः’ की भूमि है, लेकिन भारत अपनी रक्षा करना भी अच्छी तरह जानता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया कि अब भारत न झुकेगा, न डरेगा और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह ‘हिंद दी चादर’ में शामिल होने पहुंचे थे।
प्रधानमंत्री मोदी सात महीने के अंदर दूसरी बार 25 नवंबर को हरियाणा पहुंचे। यह दौरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए भी विशेष महत्व रखता है। पीएम मोदी ने सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष मत्था टेका, फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
पीएम मोदी ने वीर साहिबजादों को याद करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गुरुओं के हर पवित्र तीर्थ स्थल को आधुनिक भारत के स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया है। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का विकास हो या हेमकुंड साहिब में रोप-वे प्रोजेक्ट, हमने सभी कार्य पूरी श्रद्धा से पूरे किए हैं।
उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। वीर साहिबजादों ने जिंदा दीवार में चिनवा जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म और कर्तव्य के मार्ग से नहीं डिगे। इन्हीं आदर्शों के सम्मान में हम हर साल 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस’ मनाते हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है।
पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में किए गए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया और 10 मई को युद्धविराम होने से पहले ही पाकिस्तान तथा पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों व सैन्य प्रतिष्ठानों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि से आतंकवाद को पनाह देने वालों को फिर चेतावनी दी कि नया भारत किसी भी आक्रमण का पूरी ताकत से जवाब देगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग