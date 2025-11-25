‘नया भारत न डरता है, न झुकता है’ – कुरुक्षेत्र से PM मोदी का आतंकियों को खुला चैलेंज!

पीएम मोदी ने वीर साहिबजादों को याद करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गुरुओं के हर पवित्र तीर्थ स्थल को आधुनिक भारत के स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया है। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का विकास हो या हेमकुंड साहिब में रोप-वे प्रोजेक्ट, हमने सभी कार्य पूरी श्रद्धा से पूरे किए हैं।

उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। वीर साहिबजादों ने जिंदा दीवार में चिनवा जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म और कर्तव्य के मार्ग से नहीं डिगे। इन्हीं आदर्शों के सम्मान में हम हर साल 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस’ मनाते हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है।