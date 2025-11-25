EMI भरने के लिए नोएडा का IT इंजीनियर रैपिडो चलाने को मजबूर; लोगों ने कहा – AI ने ले ली जॉब

इंस्टाग्राम यूज़र Nomadic Teju ने वीडियो में बताया कि उसका IT इंजीनियर दोस्त ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में रहता है; उसने बेहतर जॉब की तलाश में अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसके बाद उसे नौकरी मिली ही नहीं। जिस एरिया में वो रहता है वहां फ्लैट्स की कीमत 1–2 करोड़ रुपये है और किराया 30–35 हजार तक जाता है। पहले वह इसी तरह के फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन हायरिंग स्लोडाउन की वजह से नौकरी न मिलने पर उसे अपना खुद का फ्लैट किराए पर देना पड़ा। उसने अपना परिवार गांव भेज दिया और खुद पास में ही किराए के घर में शिफ्ट हो गया।