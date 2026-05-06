Rohtak Murder News: ढाबा संचालक की बेरहमी से हत्या, पेट चीरकर निकाली आंतें; रंजिश की आशंका

ढाबा संचालक की बेरहमी से हत्या
Rohtak Murder News:हरियाणा के रोहतक में बुधवार सुबह अनाज मंडी के पीछे एक युवक की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय मोहित के रूप में हुई है, जो आर्य नगर क्षेत्र में अपने भाई के साथ ढाबा चलाता था। हत्यारों ने मोहित पर किसी तेजधार हथियार से हमला कर न केवल उसका गला रेता, बल्कि पेट चीरकर आंतें तक बाहर निकाल दीं।
घटना की सूचना मिलते ही शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव के पास से शराब की एक बोतल और नमकीन के पैकेट बरामद हुए हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्या से पहले वहां शराब पी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। शिवाजी कॉलोनी थाना प्रभारी (SHO) राकेश सैनी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस, सीआईए (CIA) और स्पेशल टास्क फोर्स की कुल 4 टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं।
मृतक के भाई सचिन ने पुलिस को दी शिकायत में दो युवकों, हर्षित और बिट्टू पर शक जाहिर किया है। सचिन के अनुसार, कुछ महीने पहले मोहित का इन दोनों के साथ झगड़ा और मारपीट हुई थी, जिसके बाद से वे मोहित से रंजिश रख रहे थे। मोहित के चचेरे भाई गौरव ने बताया कि मोहित शराब पीने का आदी था और मंगलवार रात को भी उसे नशे की हालत में देखा गया था। उस दिन वह अपने ढाबे पर भी नहीं गया था।
परिजनों के मुताबिक, मोहित और उसका छोटा भाई सचिन दोनों अविवाहित थे और उनके माता-पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। दोनों भाई आर्य नगर में किराए पर कमरा लेकर रहते थे और 'खत्री ढाबा' चलाकर अपना गुजर-बसर कर रहे थे। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
वहीं, इस मामले को लेकर शिवाजी कॉलोनी थाने के एसएचओ ने कहा है कि पुलिस को सुबह अनाज मंडी के पिछले हिस्से में एक शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने संरक्षण में ले लिया। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को वहां से शराब की बोतल और नमकीन के पैकेट भी मिले हैं, जो वारदात की कड़ियां जोड़ने में सहायक हो सकते हैं। परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल, आरोपियों की धरपकड़ के लिए स्थानीय थाना पुलिस, सीआईए (CIA) और स्पेशल टास्क फोर्स की कुल चार टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।
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