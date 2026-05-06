Rohtak Murder News: ढाबा संचालक की बेरहमी से हत्या, पेट चीरकर निकाली आंतें; रंजिश की आशंका

वहीं, इस मामले को लेकर शिवाजी कॉलोनी थाने के एसएचओ ने कहा है कि पुलिस को सुबह अनाज मंडी के पिछले हिस्से में एक शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने संरक्षण में ले लिया। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को वहां से शराब की बोतल और नमकीन के पैकेट भी मिले हैं, जो वारदात की कड़ियां जोड़ने में सहायक हो सकते हैं। परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल, आरोपियों की धरपकड़ के लिए स्थानीय थाना पुलिस, सीआईए (CIA) और स्पेशल टास्क फोर्स की कुल चार टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।