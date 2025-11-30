लड़कियों को परेशान करने पर आपत्ति जताई तो युवकों ने बॉडी बिल्डर को लोहे की रॉड और हॉकी से पीटा, हुई मौत

हरियाणा के रोहतक जिले के एक राष्ट्रीय स्तर के पैरा-एथलीट की हत्या करने का मामला सामने आया है। एक विवाह समारोह में युवकों द्वारा लड़कियों को परेशान किया जा रहा था; इसका उसने विरोध किया तो दोनों पक्षों में बहस हो गई. बाद में बहस इतनी बढ़ गई कि युवकों ने उस पर लोहे की रॉड और हॉकी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।