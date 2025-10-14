Patrika LogoSwitch to English

IPS Suicide Case: हरियाणा में अब ASI ने दी जान, पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

Haryana ASI Sucide: IPS पूरन के बाद हरियाणा पुलिस के ASI ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक ASI ने तीन पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज छोड़ा है।

2 min read

रोहतक

image

Devika Chatraj

Oct 14, 2025

हरियाणा में ASI ने दी जान (File Photo)

हरियाणा पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) ने सोमवार रात को रोहतक स्थित अपने आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सनसनी फैल गई है। मृतक ASI ने तीन पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज छोड़ा है, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ IPS अधिकारी पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, DGP को उन्होंने "ईमानदार" बताया है।

क्या है पूरा मामला?

मृतक ASI, जो रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे, का शव उनके सरकारी क्वार्टर में फर्श पर पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में गोली का पता चला, जो आत्महत्या की ओर इशारा करता है। पुलिस ने मौके से सर्विस रिवॉल्वर, सुसाइड नोट और मोबाइल फोन बरामद किया है। नोट में ASI ने लिखा है कि उन्होंने "भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ शहादत" दी है और अपने परिवार के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वीडियो मैसेज में भी IPS पूरन कुमार पर दबाव बनाने और भ्रष्टाचार में फंसाने के आरोप दोहराए गए हैं।

परिवार ने प्रशासन पर लगाए आरोप

ASI के परिवार ने पुलिस प्रशासन पर अविश्वास जताते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से ही ऐसा कदम उठाना पड़ा। पत्नी ने बताया, "मेरे पति हमेशा ईमानदारी से ड्यूटी करते थे, लेकिन सिस्टम की खामियों ने उन्हें तोड़ दिया।" परिवार ने मांग की है कि मामले की CBI या स्वतंत्र जांच हो और IPS पूरन कुमार पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

IPS पूरन मामले में नया मोड़

यह घटना हरियाणा पुलिस में भ्रष्टाचार के आरोपों को नई हवा दे रही है। हाल ही में एक अन्य वरिष्ठ IPS अधिकारी YS पूरन ने भी चंडीगढ़ में आत्महत्या की थी, जिससे विभाग पहले ही सदमे में था। DGP ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, "हम इस घटना की गहन जांच कर रहे हैं। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा।" रोहतक SP ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने साइट का निरीक्षण किया है और नोट की हैंडराइटिंग की पुष्टि हो चुकी है।

Updated on:

14 Oct 2025 03:44 pm

Published on:

14 Oct 2025 03:29 pm

Hindi News / National News / IPS Suicide Case: हरियाणा में अब ASI ने दी जान, पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

