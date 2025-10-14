IPS Suicide Case: हरियाणा में अब ASI ने दी जान, पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

मृतक ASI, जो रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे, का शव उनके सरकारी क्वार्टर में फर्श पर पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में गोली का पता चला, जो आत्महत्या की ओर इशारा करता है। पुलिस ने मौके से सर्विस रिवॉल्वर, सुसाइड नोट और मोबाइल फोन बरामद किया है। नोट में ASI ने लिखा है कि उन्होंने "भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ शहादत" दी है और अपने परिवार के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वीडियो मैसेज में भी IPS पूरन कुमार पर दबाव बनाने और भ्रष्टाचार में फंसाने के आरोप दोहराए गए हैं।