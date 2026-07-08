गुस्सा बाप का, दर्द मासूम का: रोहतक में घरेलू कलह की बलि चढ़ी 4 साल की लाडली; पिता ने हवा में उछालकर सड़क पर पटका

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह खौफनाक घटना इंद्रा कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र के घर की है। मंगलवार की रात जितेंद्र के परिवार में किसी बात को लेकर तीखी कहासुनी और घरेलू विवाद चल रहा था। घर के भीतर छिड़े इस झगड़े से जितेंद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकला। उस समय उसकी चार साल की मासूम बेटी अज्ञानवश घर के बाहर सड़क पर खड़ी थी। पागल हो चुके पिता ने अपनी ही औलाद पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उसने बिना कुछ सोचे-समझे बच्ची को ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़ दिए। डरी-सहमी बच्ची अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि जितेंद्र ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उसने मासूम को दोनों हाथों से हवा में ऊपर उठाया और पूरी ताकत से पक्की सड़क पर नीचे दे मारा।