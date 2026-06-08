सिर और छाती पर मारी 14 गोलियां, गुरुग्राम में शख्स ने पत्नी और बेटे को उतारा मौत के घाट

आपको बता दें कि पीड़ित परिवार की विवाहित बेटी जो 5 जून को अपने मायके गुरुग्राम आई हुई थी। पूछताछ के दौरान उसने 6 जून की रात की पूरी घटना बताई। दरअसल, उसके द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक, रात करीब 11 बजे उसके पिता अनिल और मां आशा तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोने गए थे, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर भाई प्रशांत और उसकी पत्नी मौजूद थे। कुछ देर बाद तीसरी मंजिल से माता-पिता के बीच तेज झगड़े और चीख-पुकार की आवाजें आने लगीं। बेटी जब ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि अनिल अपनी पत्नी आशा के साथ मारपीट कर रहे थे। शोर सुनकर प्रशांत भी वहां पहुंचा और बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अनिल ने उसे धमकाते हुए कहा कि बीच में मत पड़ो, नहीं तो दोनों को मार दूंगा। इसके बाद जब प्रशांत ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, तो अनिल अंदर गया और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर लौट आया। आरोप है कि उसने पत्नी आशा और बेटे प्रशांत पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।