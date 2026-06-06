‘आधी रात को कौन फोन किया है?’, गुरुग्राम में गुस्साए पति ने स्कार्फ से गला घोंटकर पत्नी की कर दी हत्या

AI से बनाया हुआ प्रतीकात्मक फोटो
Gurgaon Wife Murder Case: साइबर सिटी गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर बांस अलियार गांव में एक पति ने चरित्र पर शक के चलते अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात उस वक्त की गई जब आरोपी ने अपनी पत्नी को आधी रात को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 37 सला के नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जबकि मृतका की पहचान उसकी 36 साल की पत्नी काजल देवी के तौर पर की गई है। यह दंपति मूल रूप से मजदूर हैं और आईएमटी मानेसर के बांस अलियार गांव में एक किराए का कमरा लेकर अपने चार बच्चों के साथ रह रहे थे। बुधवार की रात जब इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, तब दंपति के चारों बच्चे मकान की छत पर सो रहे थे और उन्हें नीचे हो रही इस खूनी अनहोनी की भनक तक नहीं लगी।
जांच में सामने आया है कि नरेंद्र और काजल दोनों ही एक निजी कंपनी में मजदूरी का काम करते थे। काजल रोज की तरह रात 8 बजे तक काम खत्म कर घर लौट आती थी, जबकि नरेंद्र अक्सर आधी रात को घर पहुंचता था। आरोपी नरेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसके कारण दोनों के बीच आए दिन लड़ाई-झगड़ा होता रहता था।
बुधवार की आधी रात को जब नरेंद्र काम से घर लौटा, तो उसने काजल को किसी से फोन पर बात करते हुए देखा। उसे शक हुआ कि काजल किसी अन्य पुरुष से बात कर रही है। गुस्से में आगबबूला होकर नरेंद्र ने काजल से तुरंत उसका फोन मांगा, लेकिन काजल ने फोन देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच तीखी कहासुनी और विवाद शुरू हो गया। गुस्से और शक के अंधी दौड़ में नरेंद्र ने आव देखा न ताव, पास ही रखे एक स्कार्फ को उठाया और काजल के गले में लपेटकर उसे तब तक खींचा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही मृतका की बहन की शिकायत पर आईएमटी मानेसर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र के खिलाफ हत्या की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मृतका काजल के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपी नरेंद्र को अदालत (कोर्ट) में पेश करने की तैयारी कर रही है और वारदात के संबंध में उससे लगातार पूछताछ की जा रही है।
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