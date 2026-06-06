‘आधी रात को कौन फोन किया है?’, गुरुग्राम में गुस्साए पति ने स्कार्फ से गला घोंटकर पत्नी की कर दी हत्या

बुधवार की आधी रात को जब नरेंद्र काम से घर लौटा, तो उसने काजल को किसी से फोन पर बात करते हुए देखा। उसे शक हुआ कि काजल किसी अन्य पुरुष से बात कर रही है। गुस्से में आगबबूला होकर नरेंद्र ने काजल से तुरंत उसका फोन मांगा, लेकिन काजल ने फोन देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच तीखी कहासुनी और विवाद शुरू हो गया। गुस्से और शक के अंधी दौड़ में नरेंद्र ने आव देखा न ताव, पास ही रखे एक स्कार्फ को उठाया और काजल के गले में लपेटकर उसे तब तक खींचा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया।