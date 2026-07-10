Gurugram Encounter: जहां ढेर हुए दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर, मौके के सामने आए विजुअल्स

पुलिस के अनुसार, कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि कुछ हथियारबंद बदमाश एक कार में इलाके में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम उनकी तलाश में जुट गई। इसी बीच बदमाश एक बड़े कारोबारी के घर पहुंच गए, जिन्हें काफी समय से विदेश में बैठे गैंगस्टर की ओर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। शुरुआती जांच में पता चला है कि बदमाश SGT यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे के घर पर फायरिंग करने की फिराक में थे। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी साजिश को अंजाम दे पाते, पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर उन्हें रोक लिया।