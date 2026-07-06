झज्जर: सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के पास मिले दो शव, सिर पर चोट के निशान; हत्या कर लाशें फेंकने की आशंका

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच लग रही है। शव सड़क से करीब 5 मीटर की दूरी पर पड़े मिले थे। फिलहाल दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके लिए पुलिस ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। हाईवे और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि संदिग्ध वाहनों और आरोपियों का सुराग मिल सके। हुलिये के आधार पर आसपास के जिलों और थानों में सूचना भेज दी गई है। साथ ही हाल ही में दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट का भी मिलान किया जा रहा है।