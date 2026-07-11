‘कांवड़ लेने जा रहा था’ और लौट कर आई लाश! गुरुग्राम मुठभेड़ में बुझ गए 3 घरों के चिराग, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

सबसे कम उम्र के अंकित (17 वर्ष) की कहानी और भी झकझोर देने वाली है। अंकित के पिता अनिल एक कंपनी में दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते हैं। अंकित चार बहनों का अकेला भाई था। घर की माली हालत ठीक न होने के कारण उसने आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पिता के साथ मजदूरी करने लगा। बुधवार को उसने अपनी मां से मुस्कुराते हुए कहा था कि मां, मैं दोस्तों के साथ हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहा हूं, जल्द लौट आऊंगा। पिता के मुताबिक, अंकित का दूर-दूर तक किसी अपराध से कोई वास्ता नहीं था। आज भालोट गांव के तीन घरों में चूल्हे नहीं जले हैं और पूरा इलाका पुलिस की इस थ्योरी को शक की निगाह से देख रहा है।