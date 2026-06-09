दिल्ली अग्निकांड अपडेट: पांच मौतों के बाद पिता राधेश्याम ने भी तोड़ा दम, खत्म हुआ CA विवेक अग्रवाल का परिवार

Delhi fire tragedy: देश की राजधानी दिल्ली का दर्दनाक अग्निकांड जिसने सबकी रूंह कपा दी थी। हादसे में हुई 21 लोगों की मौत ने हर किसी का दिल दहला दिया था। 21 में से 8 मौतें गुरुग्राम के ही एक परिवार की हुई थी। जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम में रहने वाला पूरा परिवार कैंसर से जूझ रहे पिता से मिलने के लिए दिल्ली आया था, लेकिन किसे पता था पिता को ठीक करके घर ले जाने की उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही बनकर रह जाएगी। अब सीए विवेक अग्रवाल के पिता का भी निधन हो गया है। जो की दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। सीए विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी, दो बेटियां और मां समेत आठ रिश्तेदार पहुंचे थे उनसे मिलने के दिल्ली पहुंचे थे। कैंसर से झूज रहे पिता जो की परिवार के आखिरी सदस्य बचे थे अब वो भी नहीं रहे। 9 जून को उसी के आखिरी सदस्य यानी सीए के पिता की भी मौत हो गई है।