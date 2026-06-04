कैंसर पीड़ित पिता से मिलने दिल्ली आया था पूरा परिवार, होटल में लगी आग ने एक साथ छीन ली 8 जिंदगियां

Gurugram family death in delhi fire: देश की राजधानी दिल्ली का दर्दनाक अग्निकांड जिसने सबकी रूंह कपा दी है। हादसे में हुई 21 लोगों की मौत ने हर किसी का दिल दहला दिया है। 21 में से 8 मौतें गुरुग्राम के ही एक परिवार की हुई है। जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम में रहने वाला पूरा परिवार कैंसर से जूझ रहे पिता से मिलने के लिए दिल्ली आया था, लेकिन किसे पता था पिता को ठीक करके घर ले जाने की उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही बनकर रह जाएगी। सीए विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी, दो बेटियां और मां समेत आठ रिश्तेदार पहुंचे थे। गुरुग्राम में जब एक साथ परिवार के पांच सदस्यों की अर्थियां उठीं, तो माहौल इस कदर हो गया जिसको शब्दों में बता पाना भी मुश्किल है। हर तरफ से चीख-पुकार और रोने की आवाजें आने लगीं। माने कुछ देर के लिए समय थम गया हो और हर तरफ दुख का मंजर हो।