इतने बड़े अग्निकांड के बाद भी मकानों में चल रहे हैं होटल, अब दिल्ली में आएगी नई बी एंड बी पॉलिसी

एक नॉर्मल होटल और B&B में जमीन-आसमान का फर्क होता है। होटल पूरी तरह से एक बिजनेस होता है, जहां मालिक का रहना जरूरी नहीं होता और वहां रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी बड़ी सुविधाएं होती हैं। होटल खोलने के लिए पुलिस, नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट से कड़े लाइसेंस लेने पड़ते हैं। इसके उलट, B&B शुरू करने का सरकारी नियम काफी आसान है। इसमें शुरुआत में फायर विभाग जैसी बड़ी एनओसी की जरूरत नहीं होती, बशर्ते कमरा कम से कम 100 से 120 वर्ग फुट का हो और घर में फर्स्ट एड किट व सुरक्षा के बेसिक इंतजाम हों। दिल्ली सरकार और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में लाइसेंस देते हैं। अब तो नए नियम के तहत सिर्फ 7 दिनों में सेल्फ सर्टिफिकेशन के जरिए इसका लाइसेंस मिल जाता है।