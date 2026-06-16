आग ने सब कुछ छीन लिया, नफीसा ने भूखे परिवारों को दिया सहारा, दिल्ली अग्निकांड पीड़ितों को रोज खिला रहीं दो वक्त की रोटी

3 जून की दिल्ली के हौजरानी इलाके के फ्लोरिश स्टे होटल में अचानक आग लग गई थी। देखते ही देखते पूरे होटल में धुआं भर गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई मेहमान अपने कमरों में फंस गए और कुछ लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। हालात इतने खराब हो गए थे कि कुछ लोगों को जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग तक लगानी पड़ी। इस दर्दनाक हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 भारतीय और 12 विदेशी लोग शामिल थे। जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच तेज कर आरोपी होटल मालिक के पांच होटल पर ताला लगवा दिया था और होटल मालिक के साथ फरार मैनेजर को भी हिरासत में कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।