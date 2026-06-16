Delhi Hotel Fire Tragedy: बाल्टी से शीशा तोड़कर बचाईं 2 जानें, खुद हुआ अपाहिज, रोते हुए रोहित बोला- मेरे बच्चों को भूखा मत रहने दो

Delhi Malviya Nagar hotel fire: दिल्ली के हौजरानी इलाके में लगी आग में अपने साथियों की जान बचाने वाले 32 साल के रोहित आज खुद ही दूसरों की मदद के मोहताज हो गए हैं। रोहित ने अपने साथ काम करने वाले दो साथी राज और कुंदन की जान तो बचा ली है लेकिन खुद की रक्षा नहीं कर सके। बढ़ती आग और तेज लपटों को देखते हुए उन्होंने होटल की पहली मंजिल से छलांग लगी दी थी, जिसके कारण रोहित की कमर टूट गई। डॉक्टरों ने उनकी कमर में दो रॉड डाली हैं। अब उनको चलने-फिरने के लिए भी दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा। परिवार के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है कि दो वक्त की रोटी कहां से लेकर आएं। मूलरूप से बिहार के रहने वाले रोहित परिवार के साथ खिड़की एक्सटेंशन में किराए के मकान में रहते हैं। परिवार में पत्नी लक्ष्मी, बहन रेनू और दो बेटे आदर्श (13) और ओम (9) हैं। रोहित फ्लोरिश स्टे बीएंडबी में दो साल से काम कर रहे थे। रोहित का कहना है कि सरकार सबकी मदद कर रही है, मैं चाहता हूं कि दो वक्त की रोटी मेरे बच्चों को मिल जाए बस। मैं ठीक होता तो कभी मदद नही मांगता।