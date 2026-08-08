दिल्ली: तेज बारिश से ढही पार्किंग की दीवार, मलबे में दबकर दर्जन भर गाड़ियां चकनाचूर; MCD के ड्रेनेज सिस्टम पर उठे सवाल

हादसे के बाद स्थानीय लोगों और प्रभावित वाहन मालिकों में दिल्ली नगर निगम (MCD) और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। उनका आरोप है कि सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़क और पूरी लेन की खुदाई की गई थी, लेकिन बारिश के पानी और सीवेज की निकासी का उचित इंतजाम नहीं किया गया। इससे खोदे गए हिस्से में लगातार पानी जमा होता रहा और दीवार की नींव के आसपास की मिट्टी कमजोर होती गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे करीब 8 साल से हर महीने 1,500 से 1,800 रुपए देकर अपनी गाड़ियां इस निजी पार्किंग में खड़ी कर रहे थे, लेकिन इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई।