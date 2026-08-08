सिक्योरिटी गार्ड ने AIIMS Delhi में महिला मरीज से की बदसलूकी, FIR दर्ज

दिल्ली एम्स ने महिला मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर अपनी नीति दोहराई। AIIMS ने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह के उत्पीड़न या दुर्व्यवहार को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है। संस्थान के मुताबिक, सभी मरीजों और उनके परिजनों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जानी है। AIIMS ने भी कहा है कि वह इस मामले में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी रखेगा।