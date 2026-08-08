Congress: ‘लोग बीजेपी और एनडीए सरकार से नाराज हैं, लेकिन INDIA गठबंधन भी स्वीकार नहीं हैं’, कांग्रेस नेता ने आत्म-मंथन करने की दी सलाह

कांग्रेस नेता ने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी INDIA गठबंधन का नेतृत्व करे। उन्होंने बीजेपी और एनडीए के खिलाफ विपक्ष की रणनीति को और मजबूत करने की जरूरत बताई। मिश्रा के मुताबिक, कांग्रेस को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल कैसे बनाया जाए और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव कैसे लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि NDA और बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार उतारने की दिशा में ज्यादा मजबूत प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर स्थिति का ईमानदारी और निष्पक्षता से विश्लेषण किया जाए तो जनता की आवाज स्पष्ट दिखाई देती है कि कांग्रेस को INDIA गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए।