‘पंजाब का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च किया जा रहा है’, कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग का भगवंत मान पर तीखा हमला

Raja Warring on Bhagwant Mann: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मालेरकोटला में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों, मनरेगा मजदूरों और अन्य वर्गों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों और दूसरे वर्गों को आंदोलन करने पर कार्रवाई की धमकी देती है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अहमद शाह अब्दाली भी पंजाब के मुख्यमंत्री जितने अहंकारी रहे होंगे।