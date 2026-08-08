पंजाब कांग्रेस की बैठक में हंगामा: मंच पर चढ़ने को लेकर आमने-सामने आए दो गुट, जमकर हुई हाथापाई

Punjab Congress Clash: पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन को मज़बूत करने के लिए चलाए जा रहे 'हर बूथ कांग्रेस मज़बूत' अभियान के दौरान कांग्रेस पार्टी के अंदर की आपसी कलह एक बार फिर सबके सामने आ गई। मलेरकोटला में पार्टी के जिलास्तरीय सम्मेलन के दौरान मंच पर जाने को लेकर कांग्रेस के दो गुटों के बीच तीखी बहस हुई और धक्का-मुक्की व हाथापाई की नौबत आ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि माहौल को शांत करने के लिए राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को मंच छोड़कर कार्यकर्ताओं के बीच आना पड़ा।