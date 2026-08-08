सुखबीर बादल के BJP से बढ़ती नजदीकियों की सबसे बड़ी वजह क्या है? सर्वे कराया, समर्थकों की राय और PM मोदी से मुलाकात

मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के मुताबिक बताया कि सुखबीर बादल की ओर से 'पंजाब बचाओ रैलियों' के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कराए गए एक आंतरिक सर्वे ने इस नए गठबंधन की जमीन तैयार की है। सर्वे में यह साफ हुआ कि अगर अकाली दल को पंजाब की सत्ता में वापसी करनी है, तो भाजपा के साथ हाथ मिलाना होगा। अकेले चुनाव मैदान में उतरकर जीत दर्ज करना बेहद कठिन नजर आ रहा है। सर्वे में यह भी सामने आया कि पंथक वोट बैंक का खिसकना भी अकाली दल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सांसद अमृतपाल की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) का आधार जितनी तेजी से ग्रामीण व पंथक क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है और उतनी ही तेजी से शिअद का पारंपरिक वोट बैंक छिटक रहा है।