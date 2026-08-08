8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सुखबीर बादल के BJP से बढ़ती नजदीकियों की सबसे बड़ी वजह क्या है? सर्वे कराया, समर्थकों की राय और PM मोदी से मुलाकात

Punjab Politics: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की कवायद तेज हो गई है। आंतरिक सर्वे में कमजोर होती स्थिति के संकेत मिलने के बाद सुखबीर बादल ने PM मोदी से मुलाकात कर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Aug 08, 2026

Punjab Assembly Election 2027

पीएम मोदी और शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल। (Photo Credit- ANI)

नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक बार फिर पुराने रिश्तों को बहाल करने की पर्दे के पीछे कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की।

आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई अकाली दल की चिंता

मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के मुताबिक बताया कि सुखबीर बादल की ओर से 'पंजाब बचाओ रैलियों' के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कराए गए एक आंतरिक सर्वे ने इस नए गठबंधन की जमीन तैयार की है। सर्वे में यह साफ हुआ कि अगर अकाली दल को पंजाब की सत्ता में वापसी करनी है, तो भाजपा के साथ हाथ मिलाना होगा। अकेले चुनाव मैदान में उतरकर जीत दर्ज करना बेहद कठिन नजर आ रहा है। सर्वे में यह भी सामने आया कि पंथक वोट बैंक का खिसकना भी अकाली दल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सांसद अमृतपाल की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) का आधार जितनी तेजी से ग्रामीण व पंथक क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है और उतनी ही तेजी से शिअद का पारंपरिक वोट बैंक छिटक रहा है।

हरियाणा के सीएम बने मध्यस्थ, ऐसे बनी बात

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अकाली दल के नेताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संपर्क साधा। सीएम सैनी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हाल ही में चंडीगढ़ स्थित सैनी के सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय गुप्त बैठक हुई, जिसमें सुखबीर बादल, बलविंदर सिंह भूंदड़ और डॉ. दलजीत सिंह चीमा शामिल हुए। लगभग दो घंटे तक चली इस बैठक में गठबंधन की संभावनाओं के साथ-साथ कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी बैठक के बाद सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से सुखबीर की मुलाकात का समय मांगा था।

गुरुवार रात आया पीएमओ से बुलावा

अकाली दल के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, सहमति बनने के बाद गुरुवार देर रात लगभग 11 बजे सुखबीर बादल को सीधे पीएमओ से फोन आया और उन्हें शुक्रवार को दिल्ली बुलाया गया। जिसके बाद सुखबीर बादल और पीएम मोदी के बीच बंद कमरे में अहम बातचीत हुई। सियासी जानकारों का मानना है कि यदि यह गठबंधन सिरे चढ़ता है, तो पंजाब में न केवल अकाली दल को संजीवनी मिलेगी, बल्कि भाजपा को भी सिख बहुल ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ दोबारा मजबूत करने का मौका मिलेगा।

Parliament Monsoon Session 2026: ‘सड़क नहीं, सदन में हो संघर्ष’… सांसदों को PM मोदी की सीख, हरभजन सिंह ने विपक्ष को भी दिया बड़ा संदेश

ये भी पढ़ें
Parliament Monsoon Session 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2026 12:08 pm

Published on:

08 Aug 2026 12:08 pm

Hindi News / National News / सुखबीर बादल के BJP से बढ़ती नजदीकियों की सबसे बड़ी वजह क्या है? सर्वे कराया, समर्थकों की राय और PM मोदी से मुलाकात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु के मंदिरों में अब मोबाइल फोन बैन, 1 सितंबर से प्रवेश से पहले करना होगा जमा, लगेगा शुल्क

ban on mobile phones
चेन्नई

JPSC-JSSC Protest के समर्थन में उतरे आजसू प्रमुख सुदेश महतो, बोले- आयोगों को बना दिया बिक्री केंद्र, तुरंत हो CBI जांच

Sudesh Mahto, JPSC-JSSC Protest
राष्ट्रीय

FCRA बिल पर सुप्रिया सुले ने जताया विरोध, बोलीं- ‘इसे जेपीसी के पास भेजा जाए’, झारखंड छात्र प्रदर्शन पर भी जताई चिंता

Supriya Sule, FCRA Bill, FCRA Bill 2026, FCRA Amendment Bill, FCRA Bill JPC, Joint Parliamentary Committee, Supriya Sule Statement,
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC Protest: रांची में छात्रों के बीच पहुंचे अभिनेता-गायक पीयूष मिश्रा, कहा-छात्रों के आंसुओं ने मुझे यहां खींच लाया

piyush mishra
राष्ट्रीय

‘मेरा ब्लड शुगर और प्रेशर कम है, शरीर में पानी की बहुत कमी है,’ प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मांगें माने जाने का भरोसा जताया

Devendra Nath Mahto news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.