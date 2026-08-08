जम्मू-कश्मीर में CIK की बड़ी कार्रवाई, अनंतनाग-शोपियां-बारामूला में कई ठिकानों पर तलाशी

जम्मू-कश्मीर में हालिया सुरक्षा घटनाक्रमों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यह हाईवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। हाईवे पर वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। इसके साथ ही लोगों की पहचान सत्यापित करने और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।