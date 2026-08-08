जम्मू-कश्मीर में CIK की बड़ी कार्रवाई, अनंतनाग-शोपियां-बारामूला में कई ठिकानों पर तलाशी

काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने अनंतनाग, शोपियां और बारामूला जिलों में तलाशी अभियान चलाया। (Photo Credit- ANI)
CIK Search operations in Jammu-Kashmir: आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने अनंतनाग, शोपियां और बारामूला जिलों में एक साथ कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान अनंतनाग के हिलर शाहाबाद इलाके में एक घर से दो डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।
अधिकारियों के मुताबिक, हिलर शाहाबाद में तलाशी अभियान CIK की टीम ने चलाया। टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक फारूक अहमद कर रहे थे। तलाशी के दौरान मिले दोनों डिजिटल उपकरणों को कब्जे में ले लिया गया है। अब इन्हें विस्तृत फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद इन उपकरणों से जुड़ी जानकारी के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई CIK कश्मीर थाने में दर्ज FIR नंबर 03/2023 के तहत की गई है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A और 505 के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की धारा 13 और 18 भी लगाई गई हैं।
इससे पहले शुक्रवार तड़के रामबन जिले में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। चंद्रकोट में पुलिस चेकपॉइंट पर एक कार कथित तौर पर पुलिस के इशारे के बावजूद नहीं रुकी। इसके बाद कार नाशरी की ओर निकल गई। घटना के बाद कई सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया।
अधिकारियों के मुताबिक, कार श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रही थी। करीब सुबह 3:30 बजे चंद्रकोट पुलिस चेकपॉइंट पर पुलिसकर्मियों ने वाहन को रुकने का संकेत दिया था। लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और कार लेकर भाग गया।
जम्मू-कश्मीर में हालिया सुरक्षा घटनाक्रमों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यह हाईवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। हाईवे पर वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। इसके साथ ही लोगों की पहचान सत्यापित करने और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
पिछले कुछ महीनों में जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संवेदनशील जिलों, हाईवे और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी तेज की है। सुरक्षा एजेंसियों का मकसद आतंकवादियों, हथियारों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की आवाजाही को रोकना है।
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