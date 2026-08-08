घड़ी गिफ्ट करने के लिए मांगा था पता, उसी WhatsApp मैसेज ने खोल दिया NEET पेपर लीक का राज

CBI के अनुसार, NTA की तरफ से केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान) का पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर कुलकर्णी और उनके साथियों ने प्रश्न पत्र बनाते समय ही सवालों को याद कर लिया था या किसी किताब में मार्क कर लिया था। बाद में एक होटल में रुककर इन सवालों के हस्तलिखित नोट्स तैयार किए गए। फिर प्रोफेसर ने परीक्षा से ठीक पहले 'स्पेशल क्लास' के नाम से वॉट्सऐप ग्रुप बनाया और वहां छात्रों को लीक सवाल दिए। इसके बदले छात्रों के परिजनों से मोटी रकम सीधे या उनके संपर्कों के माध्यम से वसूली गई।