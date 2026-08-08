हेमंत सरकार के साथ छात्रों की बैठक, देवेंद्र महतो बोले- हमारी मांगें पूरी की जाए

प्रदर्शन में शामिल छात्र कुश महतो ने मीडिया एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि सरकार के साथ बातचीत में लगभग 10 लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हमने 10 लोगों का फ़ैसला किया है, शायद हर तरफ़ से पांच लोग होंगे। बातचीत देवेंद्र महतो के नेतृत्व में होगी। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हम दिन-ब-दिन कमजोर हो रहे हैं, हमारी ऊर्जा कम हो रही है, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूट रहा है। अगर हेमंत सोरेन इस बार हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं, तो पूरे झारखंड से छात्र हमारी भूख हड़ताल में शामिल होंगे।