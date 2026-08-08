Himachal Pradesh Bus Accident: चंबा में सड़क हादसा, 100 फीट नीचे गिरी बस; ड्राइवर-कंडक्टर समेत 7 की मौत

Chamba Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की तीसा-बैरागढ़ सड़क मार्ग पर आज सुबह एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत और 11 लोगों के घायल होने की खबर है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रशासन और स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 'शर्मा ट्रैवलर्स' की निजी बस सुबह करीब सात बजे बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी। देवीकोठी के समीप चालुंज मोड़ पर बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई और करीब 100 फीट नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी।