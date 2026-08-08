‘पंजाब के संसाधनों को खुलेआम लूटा जा रहा’, अवैध खनन को लेकर तरुण चुघ ने केजरीवाल और भगवंत मान को घेरा

बीजेपी सांसद ने कहा कि पंजाब के संसाधनों को बचाने की जरूरत है। उन्होंने रावी नदी और पठानकोट के चक्क दरिया क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि यहां खनन को लेकर गंभीर स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आनंदपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब-रूपनगर के इलाकों में भी अवैध खनन किया जा रहा है। चुघ ने कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के इस तरह इस्तेमाल से पंजाब को नुकसान हो रहा है।