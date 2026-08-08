Tamil Nadu Politics: परिसीमन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय की अहम मीटिंग, डीएमके-एआईडीएमके पहले ही बाहर, टीकेएस ने भी उठाये सवाल

डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने मुख्यमंत्री विजय की बैठक को लेकर टीवीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीवीके ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि परिसीमन पर उसका रुख क्या है। एलंगोवन के मुताबिक, पिछली बार संसद में जब इससे जुड़ा विधेयक लाया गया था, तब डीएमके ने उसका विरोध किया था। उन्होंने सवाल किया कि टीवीके का परिसीमन पर क्या मत है और बैठक का एजेंडा क्या है।

उन्होंने कहा कि जब तक टीवीके अपना रुख और बैठक का एजेंडा स्पष्ट नहीं करती, तब तक यह तय करना मुश्किल है कि बैठक में शामिल होने का औचित्य क्या है।