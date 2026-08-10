UP-पंजाब चुनाव में उतरेगी LJP(R): चिराग पासवान बोले- बिना हिंदू-मुस्लिम की राजनीति के मैदान में उतरेंगे

चिराग पासवान ने महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए बने आयोगों की तर्ज पर दो अहम राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग की। पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन उतना ही जरूरी है जितना कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का काम करना। देश में युवाओं की बड़ी आबादी है और हर युवा को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए एक ऐसी समर्पित नोडल एजेंसी की जरूरत है जहां युवा अपनी शिकायतें बता सकें और उनका समाधान पा सकें।