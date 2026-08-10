10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Video: ‘गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं नौकरी दे दो…’, झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान दिखा अजीबोगरीब पोस्टर

JPSC-JSSC Protest Video: झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र का अनोखा पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Saurabh Mall

Aug 10, 2026

JPSC JSSC Protest Video

झारखंड में प्रदर्शन के दौरान छात्र का अनोखा पोस्टर (इमेज सोर्स: एक्स यूजर mukesh kumar स्क्रीनशॉट)

JPSC-JSSC Protest Viral Video: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। रांची में पिछले 18 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी बीच प्रदर्शन स्थल से सामने आया एक अनोखा पोस्टर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

पोस्टर पर लिखा है- ‘गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं, नौकरी दे दो…’। प्रदर्शन के बीच छात्र के हाथ में नजर आए इस मजेदार अंदाज वाले पोस्टर की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जहां एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पोस्टर ने आंदोलन के बीच लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

रांची की सड़कों पर युवाओं का सैलाब

बता दें झारखंड की राजधानी रांची सोमवार सोमवार सुबह 9 बजे हजारों छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले। पानी की तेज बौछारें, आंसू गैस के गोले और पुलिस का लाठीचार्ज भी इन युवाओं के कदम नहीं रोक सका। सड़कों से लेकर खेतों तक, आंदोलित छात्रों का हुजूम हर बंदिश को तोड़कर आगे बढ़ता रहा।

छात्रों का गुस्सा हो गया बेकाबू

छात्रों का गुस्सा तब बेकाबू हो गया जब वे पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए नए विधानसभा भवन से महज 200 मीटर दूर तक पहुंच गए। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के 6 गोले दागे और लाठीचार्ज कर दिया। जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे पुलिस और उग्र छात्रों के बीच जोरदार झड़प हुई। पथराव और लाठीचार्ज के दौरान एक छात्र का सिर फूट गया, जबकि कई अन्य छात्र और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

विधायक की एंट्री और बदला रुख

हंगामे के बीच जेएलकेएम विधायक जयराम महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की और उन्हें समझाया। इसके बाद छात्र सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। हालांकि, कुछ समय बाद आंदोलन का स्वरूप बदल गया। छात्र छोटे-छोटे समूहों में बंटकर विधायक आवास (एमएलए हॉस्टल) की ओर बढ़ने लगे हैं। प्रशासन की टीमें उन्हें रोकने के लिए लगातार मशक्कत कर रही हैं।

क्या हैं आंदोलनकारियों की मांगें?

सड़कों पर डटे ये छात्र अपनी मांगों को लेकर किसी भी समझौते के मूड में नहीं हैं। युवाओं की मुख्य मांग जेएसएससी सीजीएल जैसी विवादित परीक्षाओं को तुरंत रद्द करना है। इसके अलावा, वे पूरी चयन व्यवस्था में पारदर्शिता और पूरे मामले की सीबीआई (CBI) जांच की मांग पर अड़े हुए हैं।

झारखंड छात्र आंदोलन: पुलिस ने बरसाया पानी, छात्र करते रहे डांस, खेतों के रास्ते विधानसभा के नजदीक पहुंचे प्रदर्शनकारी, कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

ये भी पढ़ें
jpsc jssc protest news

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 07:30 pm

Published on:

10 Aug 2026 06:51 pm

Hindi News / National News / Video: ‘गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं नौकरी दे दो…’, झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान दिखा अजीबोगरीब पोस्टर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना हुआ और आसान, मोदी सरकार ने 11 नए पोर्ट्स पर दी e-Visa एंट्री की मंजूरी

India e-Visa
राष्ट्रीय

15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

Independence Day 2026, Vande Mataram 150 Years, Vande Mataram 150th Anniversary, Red Fort Independence Day, 15 August 2026,
राष्ट्रीय

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी, भाजपा बोली- कोटा से प्रयागराज तक गरजने वाले रांची में चुप क्यों?

Sudhanshu Trivedi Rahul Gandhi
नई दिल्ली

Ambikapur News: आरक्षक की मौत के 37 दिन बाद ‘आयुष्मान सारथी’ से आया मैसेज, आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, पत्नी बोली- कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

Constable death case
अंबिकापुर

झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- ‘बल नहीं, बातचीत से निकालें समाधान’

Rahul Gandhi Jharkhand Protest, JPSC JSSC Protest, Jharkhand Students Protest, Rahul Gandhi Statement, Ranchi Student Protest, JPSC Protest, JSSC Protest,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.