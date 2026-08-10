Video: ‘गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं नौकरी दे दो…’, झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान दिखा अजीबोगरीब पोस्टर

छात्रों का गुस्सा तब बेकाबू हो गया जब वे पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए नए विधानसभा भवन से महज 200 मीटर दूर तक पहुंच गए। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के 6 गोले दागे और लाठीचार्ज कर दिया। जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे पुलिस और उग्र छात्रों के बीच जोरदार झड़प हुई। पथराव और लाठीचार्ज के दौरान एक छात्र का सिर फूट गया, जबकि कई अन्य छात्र और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।