20 प्रवक्ताओं की लिस्ट में शहजाद पूनावाला 8वें नंबर पर, लेकिन बीजेपी में सबसे टॉप; किसी ने शेयर की लिस्ट तो दिया ये जवाब

वहीं दूसरी तरफ भाजपा के संबित पात्रा 5,10,988 प्रतिक्रिया के साथ नौवें स्थान पर हैं। सूची को शेयर करते हुए लिखा गया कि भाजपा में सबसे ऊपर रहने वाले प्रवक्ता आठवें स्थान पर है। पोस्ट में शहजाद को भाजपा का सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला प्रवक्ता बताया और पार्टी को सोशल मीडिया पर प्रदर्शन और बेहतर करने की जरूरत बताई। इस पर पूनावाला ने जवाब देते हुए कहा कि पहले सात स्थानों पर कांग्रेस और अन्य दलों के प्रवक्ता इसलिए हैं क्योंकि राइट विंग विचारधारा से जुड़े लोग उनके साथ बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं। उनका कहना था कि यदि इस तरह की पोस्ट को हटा दिया जाए तो इन प्रवक्ताओं की रैंकिंग 30वें स्थान तक पहुंच सकती है।