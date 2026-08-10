15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

देश इस साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस मौके को खास तरीके से शामिल किया गया है। लाल किले की प्राचीर से पहली बार ‘वंदे मातरम’ के सभी छह छंद सुनाए जाने की तैयारी है। हाल ही में संसद के मौजूदा सत्र में भी वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई थी। समारोह में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाए जाने की बात भी सामने आई थी।