10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

15 अगस्त 2026 को लाल किले से पहली बार 'वंदे मातरम' के सभी छह छंद गूंजेंगे। 150वीं वर्षगांठ पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर विशेष ध्वज लेकर उड़ान भरेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Aug 10, 2026

Independence Day 2026, Vande Mataram 150 Years, Vande Mataram 150th Anniversary, Red Fort Independence Day, 15 August 2026,

15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा 'वंदे मातरम' (फोटो - चैटजीपीटी)

Independence Day 2026 and Vande Mataram 150 Years: नई दिल्ली में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस बार लाल किले पर होने वाला समारोह कई मायनों में खास होगा। वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ के मौके पर इसे समारोह की मुख्य थीम बनाया गया है। पहली बार लाल किले की प्राचीर से ‘वंदे मातरम’ के सभी छह छंद सुनाए जाएंगे।

वंदे मातरम के सभी छह छंद गूंजेंगे

देश इस साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस मौके को खास तरीके से शामिल किया गया है। लाल किले की प्राचीर से पहली बार ‘वंदे मातरम’ के सभी छह छंद सुनाए जाने की तैयारी है। हाल ही में संसद के मौजूदा सत्र में भी वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई थी। समारोह में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाए जाने की बात भी सामने आई थी।

वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय वायुसेना की भी खास भूमिका होगी। जानकारी के मुताबिक, वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर विशेष ध्वज लेकर उड़ान भरेगा। यह ध्वज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को दर्शाएगा। इस आयोजन के जरिए वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को स्वतंत्रता दिवस समारोह से जोड़ा जाएगा।

युवा शक्ति को भी सम्मानित करेंगे पीएम मोदी

इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की युवा शक्ति को भी सम्मानित करेंगे। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में योगदान देने वाले युवाओं को समारोह के दौरान सम्मान दिए जाने की तैयारी है।

दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

15 अगस्त को होने वाले समारोह को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। समारोह के दौरान 20 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जा रही है।

सुरक्षा के लिए 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के साथ फेस रिकग्निशन और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को बाजारों, मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों समेत प्रमुख स्थानों पर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस एक विशेष ऐप का भी इस्तेमाल करेगी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में भी तैनात किया जा रहा है।

रूस के ऑयल हब पर यूक्रेन ने किया भीषण ड्रोन हमला, निझनेकामस्क शहर में एक बच्चे समेत 13 लोगों की मौत

ये भी पढ़ें
Ukraine Drone Attack Russia, Nizhnekamsk Drone Attack, Russia Ukraine War, Ukraine Drone Strike, Russia Drone Attack,

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 06:34 pm

Published on:

10 Aug 2026 06:34 pm

Hindi News / National News / 15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना हुआ और आसान, मोदी सरकार ने 11 नए पोर्ट्स पर दी e-Visa एंट्री की मंजूरी

India e-Visa
राष्ट्रीय

Video: ‘गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं नौकरी दे दो…’, झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान दिखा अजीबोगरीब पोस्टर

JPSC JSSC Protest Video
राष्ट्रीय

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी, भाजपा बोली- कोटा से प्रयागराज तक गरजने वाले रांची में चुप क्यों?

Sudhanshu Trivedi Rahul Gandhi
नई दिल्ली

Ambikapur News: आरक्षक की मौत के 37 दिन बाद ‘आयुष्मान सारथी’ से आया मैसेज, आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, पत्नी बोली- कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

Constable death case
अंबिकापुर

झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- ‘बल नहीं, बातचीत से निकालें समाधान’

Rahul Gandhi Jharkhand Protest, JPSC JSSC Protest, Jharkhand Students Protest, Rahul Gandhi Statement, Ranchi Student Protest, JPSC Protest, JSSC Protest,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.