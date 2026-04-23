बदरीनाथ-केदारनाथ में अब सबको मिलेंगे ‘बराबर’ दर्शन, विशेष पूजा पर रोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार के कपाट खुलने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं है। उन्होंने श्रद्धालुओं से पांच संकल्पों को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने विशेष रूप से 'डिजिटल उपवास' (Digital Fasting) का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु यात्रा के दौरान गैजेट्स और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धालु फोन छोड़कर राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को अपनी आंखों से निहारेंगे और उसे जिएंगे, तो उन्हें एक अलग और गहरी आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी।