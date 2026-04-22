केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे खुलेंगे, सीएम धामी रहेंगे मौजूद, मंदिर समिति ने की भव्य तैयारियां

CM Pushkar Singh Dhami: श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह ठीक 8 बजे पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए विधिवत रूप से खोल दिए जाएंगे। इस अवसर को अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक माना जा रहा है, जहां देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में पूरे धार्मिक विधि-विधान के साथ कपाट उद्घाटन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।