केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे खुलेंगे, सीएम धामी रहेंगे मौजूद, मंदिर समिति ने की भव्य तैयारियां

केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे खुलेंगे..
CM Pushkar Singh Dhami: श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह ठीक 8 बजे पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए विधिवत रूप से खोल दिए जाएंगे। इस अवसर को अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक माना जा रहा है, जहां देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में पूरे धार्मिक विधि-विधान के साथ कपाट उद्घाटन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति से इस धार्मिक आयोजन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे केदारनाथ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेडिकल और रेस्क्यू टीमों को भी सक्रिय रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा इस बार कपाट उद्घाटन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। मार्गों की सफाई, बिजली-पानी की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। समिति का कहना है कि इस बार यात्रा को और अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि हर श्रद्धालु को बाबा केदारनाथ के दर्शन बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो सकें।
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