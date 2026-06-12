उत्तराखंड मौसम: 12 से 18 घंटे के लिए रुद्रप्रयाग,  उत्तरकाशी सहित 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी का पूर्वानुमान

उत्तराखंड के इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार मौसम विभाग में अगले 12 से 18 घंटे के दौरान रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल, हरिद्वार, गढ़वाल, देहरादून, चंपावत, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिले के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गरज और चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी जानकारी दी गई है। ‌