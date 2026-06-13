जसपाल राणा के निधन से टूटीं शूटर रेनुका नेगी, रोते हुए बोलीं- ‘बिना बोले दिल का हाल जान लेते थे भैया, उनके बिना सूनी है शूटिंग रेंज’

जसपाल राणा के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए रेनुका नेगी ने कहा कि बाकी लोगों की तरह मैं भी उन्हें हमेशा 'भैया' ही कहती थी। वह मेरे लिए एक महान चैंपियन, कोच और गुरु थे। उनके अंदर एक अनोखा गुण था कि वह बिना कुछ कहे ही सामने वाले को समझ लेते थे। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, और कोई इंसान आपके बिना कुछ बोले ही उसे महसूस कर ले? भैया बिल्कुल वैसे ही थे। उन्हें तुरंत पता चल जाता था कि क्या गड़बड़ है। वह हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कहते थे जिससे हमें बहुत बड़ी हिम्मत और ताकत मिलती थी।