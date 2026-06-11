विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में उत्तराखंड निभाएगा अहम भूमिका, नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम धामी

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग (NITI Aayog) की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया। 'विकसित भारत @ 2047: समावेशी मानव विकास' विषय पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण बैठक में मानव संसाधन विकास, सुशासन, नवाचार और जनभागीदारी के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने पर व्यापक चर्चा हुई।