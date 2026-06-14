14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

भाजपा नेता के कत्ल के बाद भीड़ बेकाबू; हिंदूवादी नेताओं और लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग, इंटरनेट बंद

BJP Leader Murder: देहरादून के बैरागीवाला में BJP नेता की हत्या के बाद बवाल। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर और वाहनों को आग के हवाले किया, पथराव के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील, इंटरनेट बंद।

3 min read
Google source verification

देहरादून

image

Pratiksha Gupta

Jun 14, 2026

dehradun news

Vinod BJP Leader Murder: उत्तराखंड के विकासनगर स्थित बैरागीवाला गांव में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में युवक विनोद की मौत के बाद उपजा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश चरम पर है। आरोपियों के घर में आग लगा दी गई है और पूरे इलाके में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल है। आने-जाने वाले लोगों पर पत्थरबाजी की भी सूचना सामने आ रही हैं। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन ने अफवाहों को रोकने के लिए पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी हैं। वहीं आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस

एसपी क्राइम जितेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि कई अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी मुकदमे में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। एसपी क्राइम ने यह भी बताया कि प्रशासन ने क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं, गिरफ्तारी के संबंध में उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी आरोपी को पकड़ा जाएगा, इसकी जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी।

'हम परिवार को हर संभव मदद देंगे'

भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक विधायक के तौर पर, जनमानस और इन खेतों के संरक्षक के तौर पर, और पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर भी मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं। सरकार उनके साथ है और हम परिवार को हर संभव मदद देंगे।

खेत में पानी चलाने पर बढ़ा झगड़ा

शनिवार की रात को यह पुरानी दुश्मनी अचानक बड़े झगड़े में बदल गई। विनोद और उनके दो भाई (अशोक और राजेश) सरकारी ट्यूबवेल से अपने खेत में पानी डाल रहे थे। तभी पास के खेत वाले और पूर्व प्रधान के भतीजे इम्तियाज ने इस पर ऐतराज जताया। देखते ही देखते बहस बढ़ गई और इम्तियाज के साथ अमन, यूनुस, अनीस और रज्जाक जैसे कई लोग लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर वहां आ गए। आरोप है कि इन लोगों ने तीनों भाइयों पर जानलेवा हमला बोल दिया। रज्जाक नामक आरोपी ने विनोद के सिर पर हथौड़े से कई वार किए। बीच-बचाव करने आए अशोक और राजेश को भी अधमरा होने तक पीटा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई, जबकि उनके दोनों भाइयों की हालत नाजुक बनी हुई है।

हत्या के बाद उग्र हुई भीड़, आरोपी के घर लगाई आग

भाजपा नेता की मौत की खबर फैलते ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। इंसाफ की मांग को लेकर भीड़ बेकाबू हो गई। गुस्साए लोगों ने दून-पांवटा हाईवे को जाम कर दिया और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। इसके बाद भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला करके वहां आग लगा दी। इस दौरान पथराव और कांच की बोतलें फेंकने की घटनाएं भी हुईं, जिससे माहौल काफी बिगड़ गया।

एक्शन में प्रशासन, चला बुलडोजर और छावनी में तब्दील हुआ गांव

माहौल को बिगड़ता देख पुलिस और प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम उठाए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी के घर को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। इसके साथ ही अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाओं को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। फिलहाल सहसपुर, विकासनगर, सेलाकुई और कालसी थानों की पुलिस के साथ पीएसी बल को तैनात किया गया है, जिससे पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। सांप्रदायिक तनाव के डर से आरोपी पक्ष से जुड़े कई परिवार अपने घरों में ताला लगाकर गांव से चले गए हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बाकी बचे आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं।

क्या है पूरा विवाद और क्यों हुई हत्या

यह पूरा मामला सूचना के अधिकार (RTI) और ग्राम समाज की जमीन से जुड़ा हुआ है। मृतक भाजपा नेता विनोद और उनके परिवार ने गांव के पूर्व प्रधान इस्पाक के समय हुए कामों की आरटीआई (RTI) के जरिए जानकारी मांगी थी। विनोद ने प्रधान के कार्यकाल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और अन्य घोटालों की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की थी। इसी बात से नाराज होकर पूर्व प्रधान का परिवार विनोद से दुश्मनी रखने लगा था और दोनों परिवारों में अक्सर झगड़ा होता रहता था।

खबर अपडेट की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Jun 2026 01:08 pm

Published on:

14 Jun 2026 11:53 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / भाजपा नेता के कत्ल के बाद भीड़ बेकाबू; हिंदूवादी नेताओं और लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग, इंटरनेट बंद

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

जसपाल राणा के निधन से टूटीं शूटर रेनुका नेगी, रोते हुए बोलीं- ‘बिना बोले दिल का हाल जान लेते थे भैया, उनके बिना सूनी है शूटिंग रेंज’

Renuka Negi, Jaspal Rana Tribute
देहरादून

उत्तराखंड मौसम: 12 से 18 घंटे के लिए रुद्रप्रयाग,  उत्तरकाशी सहित 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी का पूर्वानुमान

उत्तराखंड मौसम, फोटो सोर्स- ChatGPT
देहरादून

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में उत्तराखंड निभाएगा अहम भूमिका, नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम धामी

CM Pushkar singh Dhami, Niti Ayog meeting
देहरादून

ब्वॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया, परिजनों ने देखा, प्रेमी की कर दी हत्या, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार

Uttarakhand Dalit youth murder case
देहरादून

NITI Aayog Meeting: दिल्ली में PM मोदी की बड़ी बैठक, उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे

pushkar singh dhami latest news, niti aayog governing council meeting
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.