भाजपा नेता के कत्ल के बाद भीड़ बेकाबू; हिंदूवादी नेताओं और लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग, इंटरनेट बंद

शनिवार की रात को यह पुरानी दुश्मनी अचानक बड़े झगड़े में बदल गई। विनोद और उनके दो भाई (अशोक और राजेश) सरकारी ट्यूबवेल से अपने खेत में पानी डाल रहे थे। तभी पास के खेत वाले और पूर्व प्रधान के भतीजे इम्तियाज ने इस पर ऐतराज जताया। देखते ही देखते बहस बढ़ गई और इम्तियाज के साथ अमन, यूनुस, अनीस और रज्जाक जैसे कई लोग लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर वहां आ गए। आरोप है कि इन लोगों ने तीनों भाइयों पर जानलेवा हमला बोल दिया। रज्जाक नामक आरोपी ने विनोद के सिर पर हथौड़े से कई वार किए। बीच-बचाव करने आए अशोक और राजेश को भी अधमरा होने तक पीटा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई, जबकि उनके दोनों भाइयों की हालत नाजुक बनी हुई है।