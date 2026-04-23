रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन से गदगद हुए सीएम धामी, PM मोदी के नाम से हुई पहली पूजा

मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने इस वर्ष की यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं की ओर से रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण (Registration) हुए हैं, जो हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सीएम ने श्रद्धालुओं से एक खास अपील भी की। उन्होंने कहा, "बाबा की कृपा से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, देवभूमि सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि श्रद्धालु स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यात्रा के नियमों का पालन करें और इस पवित्र स्थान पर गंदगी न होने दें।"