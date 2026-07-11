Uttarkashi Landslide: उत्तरकाशी में भूस्खलन, SDRF के जवानों ने जान जोखिम में डालकर 100 तीर्थयात्रियों को बचाया

Landslide on Yamunotri Yatra Route: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन (Landslide in Uttarkashi) हुआ है। भूस्खलन से यमुनोत्री यात्रा मार्ग प्रभावित हुआ है। यात्रा मार्ग प्रभावित होने से श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। इसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने करीब 100 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला है। भूस्खलन की सूचना के बाद SDRF टीम मौके पर पहुंची और रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला। यह भूस्खलन यमुनात्री मार्ग पर स्यानाचट्टी के पास हुआ है।