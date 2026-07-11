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Uttarkashi Landslide: उत्तरकाशी में भूस्खलन, SDRF के जवानों ने जान जोखिम में डालकर 100 तीर्थयात्रियों को बचाया

Uttarakhand Landslide: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन (Landslide in Uttarkashi) से यमुनोत्री यात्रा मार्ग प्रभावित (Yamunotri Yatra Route Closed) हो गया। भूस्खलन (Landslide) के बाद पहाड़ी का मलबा और पत्थर रास्ते में गिर गए। जिसकी वजह से यमुनोत्री यात्रा मार्ग बंद हो गया और सैंकड़ो श्रद्धालु रास्ते में फंस गए।
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देहरादून

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Vinay Shakya

Jul 11, 2026

Uttarkashi Landslide

उत्तरकाशी में भूस्खलन (फोटो- ANI)

Landslide on Yamunotri Yatra Route: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन (Landslide in Uttarkashi) हुआ है। भूस्खलन से यमुनोत्री यात्रा मार्ग प्रभावित हुआ है। यात्रा मार्ग प्रभावित होने से श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। इसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने करीब 100 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला है। भूस्खलन की सूचना के बाद SDRF टीम मौके पर पहुंची और रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला। यह भूस्खलन यमुनात्री मार्ग पर स्यानाचट्टी के पास हुआ है।

पहाड़ी का मलबा गिरने से सड़क बंद

यमुनात्री मार्ग पर स्यानाचट्टी के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से पहाड़ी का मलबा और बोल्डर सड़क पर गिर गए। जिसकी वजह से यमुनात्री मार्ग अवरुद्ध हो गया और आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। रास्ता बंद होने से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रास्ते में फंस गए।

भूस्खलन की सूचना पर हेड कांस्टेबल दुर्गेश रतूड़ी के नेतृत्व में बरकोट पोस्ट से एसडीआरएफ की टीम आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। इसके साथ ही हेड कांस्टेबल राजेश कुमार के नेतृत्व में जानकीचट्टी पोस्ट से एसडीआरएफ की एक अन्य टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंच कर बचाव कार्य शुरू किया।

रस्सियों को सहारे 100 लोगों को बचाया गया

भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया था। ऐसे में बचाव टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। SDRF टीम ने रास्ते पर रस्सियां बांधकर एक सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग बनाया। इसके बाद SDRF टीम ने बेहद सावधानी के साथ प्रभावित क्षेत्र से फंसे लगभग 100 तीर्थयात्रियों को एक-एक करके सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला।

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सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

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Updated on:

11 Jul 2026 03:39 pm

Published on:

11 Jul 2026 03:19 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Uttarkashi Landslide: उत्तरकाशी में भूस्खलन, SDRF के जवानों ने जान जोखिम में डालकर 100 तीर्थयात्रियों को बचाया

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