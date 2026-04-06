पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी साकिब का कनेक्शन मेरठ के ही रहने वाले आकिब से है, जो फिलहाल दुबई में रह रहा है। आकिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए बिजनौर के सौफतपुर गांव निवासी मैजुल के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि मैजुल की एक वीडियो वायरल होने के बाद ही जांच एजेंसियों के सामने आकिब का नाम आया। आगे की जांच में यह भी सामने आया कि आकिब ने ही साकिब को पाकिस्तानी हैंडलर्स से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी।एटीएस के मुताबिक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म इस पूरे नेटवर्क की कड़ी बने, जिनके जरिए आरोपियों को निर्देश और संपर्क मिलते रहे।फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मॉड्यूल की गहराई से जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है।