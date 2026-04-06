6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

खिलौने वाली AK-47 निकली असली, दुबई में बैठे आकिब का संदिग्‍ध आतंकियों से कनेक्‍शन, SHO सस्पेंड

UP Crime News: बिजनौर पुलिस ने जिस युवक को खिलौने के साथ वीडियो बनाने पर क्लीनचिट दी थी, उसका लखनऊ में पकड़े गए संदिग्‍ध आतंकियों से कनेक्‍शन सामने आया है। एटीएस के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Pratiksha Gupta

Apr 06, 2026

Akib Khan terror links , Bijnor police news

Uttar Pradesh ATS raid

UP Crime News: नवंबर 2025 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था। इसमें बिजनौर का रहने वाला मैजुल और दुबई में बैठा मेरठ का आकिब खान वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वीडियो में आकिब खान हाथ में AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड लहराते हुए दिख रहा था।

परफ्यूम और खिलौना बताकर बनाया पुलिस को बेवकूफ

जब पुलिस ने इस मामले की पड़ताल शुरू की, तो दुबई में बैठे आकिब ने बड़ी ही चालाकी से पुलिस को गुमराह किया। उसने दावा किया कि वीडियो में दिखने वाली राइफल सिर्फ एक प्लास्टिक का खिलौना है और जिसे ग्रेनेड समझा जा रहा है, वह असल में परफ्यूम की एक बोतल है। जांच अधिकारी सत्येंद्र मालिक ने आकिब की इस बात पर भरोसा कर लिया और बिना किसी गहराई से जांच किए उसे क्लीनचिट दे दी।

ATS की जांच में खुला राज

अप्रैल 2026 में जब यूपी एटीएस ने छापेमारी की, तो असली सच सामने आया। एटीएस ने पूछताछ में पाया कि आकिब खान कोई मामूली युवक नहीं, बल्कि दुबई में बैठे एक बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जो हथियार पुलिस को खिलौने लग रहे थे, वे असल में आतंकी गतिविधियों का हिस्सा थे।

दोषी अधिकारियों पर गिरी गाज

इस खुलासे के बाद बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (SP) अभिषेक झा ने सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष (SHO) सत्येंद्र मालिक को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही नजीबाबाद के क्षेत्राधिकारी (CO) नितेश प्रताप सिंह को भी हटा दिया गया है।

कुछ दिन पहले ही एटीएस ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश का बड़ा खुलासा किया था। इस मामले में मेरठ निवासी साकिब उर्फ डेविल, अरबाब के साथ-साथ गौतमबुद्धनगर के विकास उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला पंडित को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि ये सभी लखनऊ रेलवे स्टेशन पर धमाका करने की साजिश रच चुके थे और उसे अंजाम देने की फिराक में थे।

दुबई से जुड़ा था पूरा नेटवर्क

पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी साकिब का कनेक्शन मेरठ के ही रहने वाले आकिब से है, जो फिलहाल दुबई में रह रहा है। आकिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए बिजनौर के सौफतपुर गांव निवासी मैजुल के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि मैजुल की एक वीडियो वायरल होने के बाद ही जांच एजेंसियों के सामने आकिब का नाम आया। आगे की जांच में यह भी सामने आया कि आकिब ने ही साकिब को पाकिस्तानी हैंडलर्स से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी।एटीएस के मुताबिक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म इस पूरे नेटवर्क की कड़ी बने, जिनके जरिए आरोपियों को निर्देश और संपर्क मिलते रहे।फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मॉड्यूल की गहराई से जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है।

ये भी पढ़ें

ओलों की मार और बिजली गिरने से 7 मौतें, 8 अप्रैल तक अभी और बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
लखनऊ
UP Weather Alert, UP Rain Update, यूपी में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Apr 2026 11:39 am

Published on:

06 Apr 2026 11:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / खिलौने वाली AK-47 निकली असली, दुबई में बैठे आकिब का संदिग्‍ध आतंकियों से कनेक्‍शन, SHO सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजनौर में आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद: 20 दिन की दहशत के बाद गांव में लौटा सुकून

Man-eating leopard caged in Bijnor
बिजनोर

देश दहलाने की फिराक में था पाकिस्तानी आका, सीरियल ब्लास्ट से सैकड़ों जान लेने की साजिश नाकाम

Up ats full form, up ats lucknow, up ats ka mukhyalay kahan hai, up ats, pakistani handler, isi, bomb plot, lucknow news today, lucknow news hindi, railway signal boxes, gas cylinder trucks, gas cylinder price, gas cylinder price today, gas cylinder, gas crisis in india, gas crisis, gas booking number, Lucknow News in Hindi, Latest Lucknow News in Hindi, Lucknow Hindi Samachar, आईएसआई, पाकिस्तानी हैंडलर, यूपी एटीएस, लखनऊ में धमाके
बिजनोर

आई लव यू मॉम…मरने से पहले युवक ने मां के नाम छोड़ा आखिरी खत, कहा- किस्मत ने साथ नहीं दिया

बिजनौर के नवेद की फाइल फोटो
बिजनोर

50 फीट ऊंची टंकी पर मौत: नमाज के लिए निकला युवक फंदे से लटका मिला, सुसाइड नोट ने खोले दर्द के राज

bijnor water tank suicide case youth death
बिजनोर

बिजनौर में बसपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन: 2027 मिशन की तैयारी तेज, मायावती को फिर मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प

bsp bijnor meeting 2027 mayawati cm
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.