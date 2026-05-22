‘मैं बहुत दूर जा रहा हूं, बिजनौर का विशाल बना हमजा, इंस्टाग्राम से खुला राज, 19 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने परिजन को सौंपा

बिजनौर जिले के खानजहांपुर बहादर गांव का रहने वाला एक किशोर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। परिवार का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने उसे बहला-फुसलाकर जम्मू-कश्मीर ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया। मामला तब उजागर हुआ। जब सोशल मीडिया पर किशोर के धर्म परिवर्तन से जुड़े वीडियो वायरल होने लगे।

किशोर के पिता कृष्ण कुमार के मुताबिक उनका बेटा करीब तीन साल पहले गांव के परिचित युवक वसीम के संपर्क में आया था। हेयर कटिंग का काम सीखने के बहाने उसे कश्मीर भेजा गया। वहां उसने पहले सैलून में काम सीखा बाद में कुपवाड़ा इलाके में साझेदारी में अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआत में वह घर पैसे भेजता था। परिवार से लगातार संपर्क में रहता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यवहार अचानक बदलने लगा।