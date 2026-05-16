बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: कोचिंग से लौट रही छात्रा की मौत, दूसरी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही जंग

यह सांकेतिक तस्वीर है।
Bijnor Bike Accident: बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर माननगर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इस घटना के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मच गया।
जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर गावड़ी निवासी लक्ष्मी और सलोनी रोजाना की तरह माननगर स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने गई थीं। शुक्रवार शाम करीब सात बजे दोनों छात्राएं कोचिंग समाप्त होने के बाद पैदल अपने गांव लौट रही थीं। बताया जा रहा है कि दोनों सड़क किनारे सुरक्षित तरीके से चल रही थीं, तभी भूतपुरी की ओर से तेज गति में आ रही एक बाइक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों छात्राएं कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ीं।
हादसा इतना भीषण था कि लक्ष्मी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने जब तक छात्राओं को संभालने की कोशिश की, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। वहीं दूसरी छात्रा सलोनी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर तड़पती रही। हादसे के बाद वहां मौजूद राहगीरों और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। छात्रा की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग बदहवास हालत में मौके पर पहुंच गए और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल सलोनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़ ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा को सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर लगातार उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं और उसका इलाज जारी है।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से हादसे की जानकारी जुटाई और सड़क पर पड़े सबूतों को कब्जे में लिया। मृतका लक्ष्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बाइक चालक की पहचान करने और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। लोगों ने सड़क पर स्पीड कंट्रोल और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं एक होनहार छात्रा की असमय मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है।
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