बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: कोचिंग से लौट रही छात्रा की मौत, दूसरी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही जंग

जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर गावड़ी निवासी लक्ष्मी और सलोनी रोजाना की तरह माननगर स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने गई थीं। शुक्रवार शाम करीब सात बजे दोनों छात्राएं कोचिंग समाप्त होने के बाद पैदल अपने गांव लौट रही थीं। बताया जा रहा है कि दोनों सड़क किनारे सुरक्षित तरीके से चल रही थीं, तभी भूतपुरी की ओर से तेज गति में आ रही एक बाइक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों छात्राएं कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ीं।