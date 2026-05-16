16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: कोचिंग से लौट रही छात्रा की मौत, दूसरी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही जंग

Bijnor Accident News: यूपी के बिजनौर जिले में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से कोचिंग से लौट रही एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

May 16, 2026

bijnor bike accident student death

यह सांकेतिक तस्वीर है।

Bijnor Bike Accident: बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर माननगर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इस घटना के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मच गया।

पैदल घर लौट रही थीं दोनों छात्राएं

जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर गावड़ी निवासी लक्ष्मी और सलोनी रोजाना की तरह माननगर स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने गई थीं। शुक्रवार शाम करीब सात बजे दोनों छात्राएं कोचिंग समाप्त होने के बाद पैदल अपने गांव लौट रही थीं। बताया जा रहा है कि दोनों सड़क किनारे सुरक्षित तरीके से चल रही थीं, तभी भूतपुरी की ओर से तेज गति में आ रही एक बाइक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों छात्राएं कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ीं।

मौके पर ही चली गई लक्ष्मी की जान

हादसा इतना भीषण था कि लक्ष्मी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने जब तक छात्राओं को संभालने की कोशिश की, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। वहीं दूसरी छात्रा सलोनी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर तड़पती रही। हादसे के बाद वहां मौजूद राहगीरों और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। छात्रा की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग बदहवास हालत में मौके पर पहुंच गए और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

घायल छात्रा को हायर सेंटर किया गया रेफर

घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल सलोनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़ ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा को सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर लगातार उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं और उसका इलाज जारी है।

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से हादसे की जानकारी जुटाई और सड़क पर पड़े सबूतों को कब्जे में लिया। मृतका लक्ष्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बाइक चालक की पहचान करने और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गांव में पसरा मातम

इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। लोगों ने सड़क पर स्पीड कंट्रोल और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं एक होनहार छात्रा की असमय मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 May 2026 09:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: कोचिंग से लौट रही छात्रा की मौत, दूसरी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही जंग

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजनौर जिला कारागार में फंदे पर लटका मिला हिस्ट्रीशीटर, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

bijnor jail gangster suicide protest
बिजनोर

सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती, आरबीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर बिजनौर के युवक से लाखों की ठगी

bijnor rbi job fraud 17 lakh arrest
बिजनोर

बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: शादी के एक महीने बाद युवक की मौत, ट्रैक्टर ने रौंदा

bijnor tractor bike accident youth death
बिजनोर

बिजनौर में मुख्यमंत्री दौरे की तैयारियां तेज, डीएम की बैठक में सुरक्षा से लेकर व्यवस्थाओं तक का ब्लूप्रिंट तैयार

bijnor cm visit preparation meeting security plan
बिजनोर

बेटी पर डाली बुरी नजर, तो मां ने लिव-इन पार्टनर को उसी के तमंचे से उतार दिया मौत के घाट, कांप उठी रूह

bijnor mother murder lover daughter safe
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.