ईंधन बचाने का अनोखा संदेश: तेज धूप में छाता लेकर पैदल निकलीं बिजनौर डीएम, लोगों की सड़क पर ही सुनी फरियादें

Bijnor DM Jasjit Kaur: बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बुधवार को एक अलग अंदाज में लोगों को पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और फिटनेस का संदेश दिया। तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद डीएम ने सरकारी वाहन का इस्तेमाल करने के बजाय अपने आवास से कलेक्ट्रेट तक का सफर पैदल तय किया। उनका यह कदम प्रशासनिक गलियारों के साथ-साथ आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। सड़क पर चलते हुए लोगों ने डीएम को करीब से देखा तो कई लोग हैरान रह गए।