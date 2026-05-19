बिजनौर के ‘विशाल’ को कश्मीर में ‘हमजा’ बनाया, जबरन धर्म परिवर्तन से सदमे में परिवार, जांच जारी

परिवार के अनुसार, बाखरपुर गढ़ी निवासी नाबालिग विशाल को बेहतर नौकरी का झांसा देकर कश्मीर ले जाया गया। वहां उसे डरा-धमकाकर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें युवक को इस्लाम स्वीकार करते हुए दिखाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। फिलहाल पिता दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।