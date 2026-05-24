बिजनौर में अनोखी चोरी, इंसान नहीं, इस बार कुत्ता निकला ‘चोर’! मुंह में दबाकर भागा नोटों से भरा बैग, देखें विडियो

जब व्यापारी नमाज पढ़कर बाहर आया, तो बाइक पर बैग नहीं था। वह घबरा गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद जब पास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई तो सच सामने आ गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक आवारा काली डॉगी बाइक के पास आती है। शायद उसने काले बैग को खाने की कोई चीज समझ लिया। उसने बैग को अपने मुंह में पकड़ा और वहां से चुपचाप चलती बनी।