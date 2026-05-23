‘न पानी, न बिजली’, भीषण गर्मी में 10 किलोमीटर चलकर पानी ला रहे लोग

जल संकट को लेकर बढ़ती शिकायतों के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्थिति की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत टैंकर भेजे जाएंगे। हमने इस संबंध में विशेष प्रयास किए हैं। हमने वीडियो के माध्यम से उनसे बात की है, और हम उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। यहां से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और यदि आवश्यक हो, तो तत्काल टैंकरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 23 दिनों से लगातार हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है।