बिजनौर में आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद: 20 दिन की दहशत के बाद गांव में लौटा सुकून

बिजनौर में आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद..
Leopard Caged In Bijnor: बिजनौर के मुकर्रमपुर गांव में करीब 20 दिनों तक लोगों की नींद हराम करने वाला आदमखोर गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। 10 साल की बच्ची अदिति की जान लेने वाला यह खूंखार तेंदुआ अब सुरक्षित रूप से वन विभाग के अधीन है। इस सफलता के बाद पूरे गांव में राहत और सुकून का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब वे घरों और खेतों में बिना डर के लौट सकते हैं।
डीएफओ जयसिंह कुशवाहा ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11 बजे, मुकर्रमपुर के जंगल क्षेत्र में किसान इंद्रपाल सिंह के खेत में लगाये गए पिंजरे में यह गुलदार फंस गया। वन विभाग की टीम ने इस स्थान पर पहले से ही रणनीति तैयार कर रखी थी। पिंजरे में कैद होने के बाद तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रेंज कार्यालय ले जाया गया। यह ऑपरेशन वन विभाग की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
15 मार्च की सुबह, जब अदिति अपनी मां पिंकीदेवी के साथ खेत से घर लौट रही थी, तभी यह गुलदार उसे खींच कर जंगल में ले गया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल फैल गया था। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। गुलदार के पकड़े जाने से इस भय का अंत हुआ और गांव में धीरे-धीरे सामान्य जीवन लौटने लगा।
डिप्टी रेंजर हरदीप सिंह के अनुसार, जैसे ही गुलदार के पिंजरे में कैद होने की खबर गांव में फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के चेहरे पर राहत साफ नजर आ रही थी। कई दिनों की दहशत के बाद गांव में सामान्य स्थिति का बहाल होना इस घटना की अहमियत को बढ़ाता है।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी सतर्कता के साथ तेंदुए को सुरक्षित रूप से कब्जे में लिया। अधिकारी बताते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। यह सफलता वन विभाग की रणनीति और मेहनत का नतीजा है।
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में एक और गुलदार देखा गया है। इसे लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। उन्होंने वन विभाग से मांग की है कि अन्य गुलदारों को पकड़ने के लिए भी जल्द अभियान चलाया जाए।
वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारी कहते हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दी जाए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। यह घटना मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव की गंभीरता को भी दर्शाती है।
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