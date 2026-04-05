बिजनौर में आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद: 20 दिन की दहशत के बाद गांव में लौटा सुकून

Leopard Caged In Bijnor: बिजनौर के मुकर्रमपुर गांव में करीब 20 दिनों तक लोगों की नींद हराम करने वाला आदमखोर गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। 10 साल की बच्ची अदिति की जान लेने वाला यह खूंखार तेंदुआ अब सुरक्षित रूप से वन विभाग के अधीन है। इस सफलता के बाद पूरे गांव में राहत और सुकून का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब वे घरों और खेतों में बिना डर के लौट सकते हैं।