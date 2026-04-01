अतीक की तरह ठोकेंगे: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को फोन पर धमकी, किया गया अभद्र भाषा का इस्तेमाल

संजय पांडे ने बताया है कि शंकराचार्य गौ रक्षा को लेकर लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में गौ हत्याएं हो रही हैं और सरकार उसे रोक नहीं रही है। इसके साथ ही गौ माता को राज्य माता का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। शंकराचार्य इन्हीं बातों को लेकर सरकार के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे सवाल उठाने पर जान से मारने की धमकी देना उचित है।