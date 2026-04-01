पाइपलाइन लीकेज ठीक करते वक्त हुआ बड़ा हादसा, मिट्टी में दबने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत, परिवारों में मातम

केराकत कोतवाली क्षेत्र के देवकली बाजार में चौकिया शिवालय के पास बुधवार को पाइपलाइन बिछाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। करीब 30 फीट गहरे गड्ढे में दो मजदूर पाइपलाइन की लीकेज ठीक करने के लिए वेल्डिंग कर रहे थे, तभी अचानक ऊपर से मिट्टी धंस गई और दोनों मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।